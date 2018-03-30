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"Çiftlik Bank" yazan kolilerden tarihi geçmiş gıdalar çıktı

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Antalya'da Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu öne sürülen şirkete ait depolardaki tarihi geçmiş gıdalara el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki iki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iddia edilen şirkete ait 8 minibüse el konuldu.

Depolarda üzerinde "Çiftlik Bank" yazan kolilerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda bal, sucuk, zeytin ve kavurma gibi gıdalar bulundu.

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