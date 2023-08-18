Çiftlik sahibini bağlayıp hayvanlarını ve paralarını çaldırlar

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi kırsal Sulukaraağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine gelen maskeli 7 kişi, Irak uyruklu Ahmed J.'nin el ve ayaklarını iple bağlayıp bahçede ve içeride bulunan 15 küçükbaş hayvan, 3 cep telefonu, bir televizyon, iki fırın, 20 bin lira ile 1000 doları alarak kaçtı.



Ahmed J.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Çevredeki yaklaşık 900 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların olayda kullandıkları kamyoneti tespit etti.



Jandarma ekiplerince Eskişehir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 kişi saklandıkları evlerde yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 12 tabanca mermisi, 2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, bir hassas terazi ile 8 cep telefonu ele geçirildi.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde bulundurmak ve nitelikli yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi.