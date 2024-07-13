Çiftlikte dehşet: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler!

Kayseri'de iki kişi, iddiaya göre eski ortağının İncesu ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki çiftliğini bastı.
Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.
Hızını alamayan zanlılar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı.
Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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