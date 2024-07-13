Çiftlikte dehşet: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler!

Kayseri'de iddiaya göre eski ortağının çiftliğini basan kişiler, 1 eşeği keserek, 5 atı da zehirleyerek öldürdü.

Çiftlikte dehşet: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler!

'de iki kişi, iddiaya göre eski ortağının İncesu ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki çiftliğini bastı.

Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.

Çiftlikte dehşet: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! - 1

Hızını alamayan zanlılar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı.

Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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