Çiftlikte dehşet: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler!

Kayseri'de iki kişi, iddiaya göre eski ortağının İncesu ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki çiftliğini bastı.

Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.