Çiftlikte feci son: Üç yaşındaki çocuğu süt kamyonu ezdi

Aydın'da meydana gelen kazada üç yaşındaki El Amr Ali isimli çocuk öldü

Olay, Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait süt toplama kamyonu, sağılan sütleri almak için büyükbaş hayvan çiftliğine geldi.

Geri manevra yaparak tankere yanaşan kamyon sütleri yükledi.

O esnada çiftlikte çalışan ailenin üç yaşındaki oğlu El Amr Ali, kamyonun önünde oyun oynamaya başladı.

Sütleri yükleyen araç şoförü, daha sonra aracına binerek çiftlikten ayrılmak istediği sırada kamyonun önünde kalan minik Ali'ye çarptı.

KAZAYI FARK ETMEYEN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan minik Ali, olay yerinde yaşamını yitirirken, kazayı fark etmeyen sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Çocuğun cansız bedenini bulan ailesi neye uğradığını şaşırıken, yapılan kamera incelemesinin ardından çocuğun kamyonun altında kaldığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ali'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kamera incelemesinin ardından tespit edilen kamyonun şoförü Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yakalandı.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve savcının gerekli çalışmalarının ardından minik Ali'nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek morga kaldırıldı.