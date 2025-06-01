Çiftlikteki baltalı vahşete bir tutuklama

Bursa Orhangazi'de çiftlik evinde işlenen baltalı cinayete ilişkin bir kişi tutuklandı.

Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.E., M.G. ve N.P.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Mayıs'ta Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz bulmuştu. Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, daha önce gözaltına alınan M.G. ve N.P'nin ifadeleri doğrultusunda H.E'yi de gözaltına almıştı.