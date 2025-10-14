Çığ altında can veren Emre Yazgan'ın ölümünde yönetici ve antrenör kusurlu!

"TAKSİRLE İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERME" Olayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Kulüp yöneticisi G.Ş. ile sorumlu antrenör B.M. hakkında "Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan kamu davası açıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada soruşturma kapsamında ayrıntılı olay yeri incelemesinin yapıldığı ve uzman bilirkişilerden olaya ilişkin bilirkişi raporu alındığı dile getirildi.



"Müteveffa hakkında alınan otopsi raporunda ise ölümün çığ altında kalmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." denilen açıklamada "Müteveffanın ölümünde taksir düzeyinde kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yetkili yöneticisi şüpheli G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M. isimli şahıslar hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde 'Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme' suçundan kamu davası açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.