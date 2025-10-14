Çığ altında can veren Emre Yazgan'ın ölümünde yönetici ve antrenör kusurlu!
Erzurum Palandöken Dağı'nda judo milli takımı sporcuları çığ altında kalmış ve 16 yaşındaki Emre Yazgan hayatını kaybetmişti. Yazgan'ın ölümünde kulüp yöneticisi ve antrenör kusurlu bulundu.
Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde yüksek irtifa kampı yapan judo takımından 14 sporcu antrenman yaparken bölgeye çığ düşmüştü.
Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.
"TAKSİRLE İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERME"
Olayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Kulüp yöneticisi G.Ş. ile sorumlu antrenör B.M. hakkında "Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan kamu davası açıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada soruşturma kapsamında ayrıntılı olay yeri incelemesinin yapıldığı ve uzman bilirkişilerden olaya ilişkin bilirkişi raporu alındığı dile getirildi.
"Müteveffa hakkında alınan otopsi raporunda ise ölümün çığ altında kalmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." denilen açıklamada "Müteveffanın ölümünde taksir düzeyinde kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yetkili yöneticisi şüpheli G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M. isimli şahıslar hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde 'Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme' suçundan kamu davası açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
