Çığ altında kalan araçtan kendi imkanlarıyla çıktılar
13.02.2026 03:07
Çığ altındaki araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.
Ağrı'da verici istasyonundaki arızaya müdahaleye giden ekibi taşıyan aracın üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 4 kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra ekipler tarafından paletli araçla bölgeden kurtarıldı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü sınırlarında bulunan verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere yola çıkan ve içinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü.
Araçta mahsur kalan 4 kişi, bir süre sonra kendi imkanlarıyla çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana ulaştırılan 4 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Çalışmalarda, çığ bölgesinde başka bir vatandaşın bulunmadığı tespit edildi. Bölgede oluşabilecek başka risklere karşı jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.
Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Ekipler bölgeye güçlükle ulaştı.