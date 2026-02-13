Çığ altında kalan araçtan kendi imkanlarıyla çıktılar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü sınırlarında bulunan verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere yola çıkan ve içinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü.

Araçta mahsur kalan 4 kişi, bir süre sonra kendi imkanlarıyla çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana ulaştırılan 4 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Çalışmalarda, çığ bölgesinde başka bir vatandaşın bulunmadığı tespit edildi. Bölgede oluşabilecek başka risklere karşı jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.