Çığ altındaki minibüse ulaşıldı: 5 kişi hastaneye sevk edildi

Son dakika haberi! Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Valisi Bilmez, minibüsten çıkarılan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez NTV yayınına bağlanarak, kurtarma ekiplerinin minibüse ulaştığını açıkladı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:



"Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor" dedi.



"YAKLAŞIK 200 KİŞİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da üzerine çığ düşen bir minibüsteki vatandaşlarımıza ulaşmak için AFAD, Jandarma, UMKE, Karayolları, Van Büyükşehir Belediye, 112 ve itfaiye ekiplerinden yaklaşık 200 kişi çalışmalara devam etmektedir." denildi.



Van Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar ise NTV'ye "Ekipler olay yerine vardı. İkinci ekip vardığında 14 personel olaya müdahale edecek. Bölgede kar yağışı devam ediyor ve görüş mesafesi çok düşük.Telefon bağlantısında güçlük yaşıyoruz. Araç ve ekipman konusunda bir sıkıntısı yok. Kısa sürede mahsur vatandaşlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bölgede yaşayan bir vatandaş ile telefonda görüştüm. Minübüste 10-15 kişi olduğunu söyledi" dedi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.



Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.