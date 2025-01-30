Çiğ köftecide arkadaşını öldürdü, "Yeni silahımı gösterirken oldu" dedi

İstanbul'da iddiaya göre bir kişi, yeni silahını gösterirken yanlışlıkla arkadaşını öldürdü.



Olay dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece'deki bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi. Sokakta yürüyen Can Sertaç Baran, kendisine çiğ köfte yemeyi teklif eden Emirhan D. ile birlikte dükkana yöneldi.

İkili, yanlarındaki S.İ. ve F.A. isimli arkadaşlarıyla birlikte dükkanda oturdukları sırada Emirhan D. belindeki silahı çıkararak Can Sertaç Baran'ı göğsünden vurdu.