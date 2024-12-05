Çiğ köftecideki sapık gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece'de, bir çiğ köftecide kadın müşteri taciz edildi. Tacizci şüpheli gözaltına alındı.
Cennet Mahallesi'ndeki çiğ köftecide kadın müşterinin taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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