Çığ nedeniyle kapanan Artvin-Macahel yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Borçka-Camili karayolu, 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Borçka-Camili karayolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Yolun 28. kilometresindeki Büyükdere mevkisinde yamaçtan kopan kar kütleleri, hem gidiş hem geliş yönlerini kapatarak bölgedeki 6 köyün ulaşımını engellemişti. Ekipler iş makineleriyle bölgeye müdahale ederek yolu kardan temizledi ve yeniden ulaşıma açtı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Artvin Borçka
- Artvin