Çığ nedeniyle kapanan Şavşat-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle kapanan Şavşat-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı. Yaklaşık iki saat kapalı kalan yoldaki çığ düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 12:28

Çığ nedeniyle kapanan Şavşat-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı
Sahara Geçidi çığ düşmesi sonucu kapanmıştı

İlişkili Haberler

Van'da iki yıl önce 42 kişinin öldüğü çığ felaketinin acısı tazeliğini koruyor

Van'da iki yıl önce 42 kişinin öldüğü çığ felaketinin acısı tazeliğini koruyor

Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Şavşat- kara yolu, kontrollü ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Şavşat-Ardahan kara yoluna, 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde sabah saatlerinde çığ düştü.

Bu sırada bölgede kar temizleme çalışması yapan Karayollarına ait iş makinesi, kısmen çığ altında kaldı.

İş makinesinin kar altında kalmayan bölümünde bulunan operatör, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Şavşat-Ardahan kara yolu, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kontrollü ulaşıma açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...