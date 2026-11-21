Oyuncu Çiğdem Batur, geçen günler Sultanahmet Camisi 'nden yaptığı paylaşımda kullandığı “ayak kokusu” ve “rezil oluyoruz” şeklindeki ifadeleri tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batur hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"AŞAĞILAYICI NİTELİK"

Başsavcılık, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sultanahmet Camii’nde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kullandığı “ayak kokusu” ve “rezil oluyoruz” şeklindeki ifadeler nedeniyle, söz konusu paylaşımın ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekânda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirilmiştir." denildi.

Söz konusu ifadelere ilişkin Batur hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen “Halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

BATUR'DAN AÇIKLAMA

Batur da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekanı hedef almak değildi." ifadelerini kullanan Batur, şöyle devam etti:

"Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekandaki hijyen ve havalandırma sorunuydu. Sultanahmet Camii ve Ayasofya, Türkiye 'nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden biridir. Paylaştığım videoda, bu kıymetli mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişemi dile getirmek istedim. İfade biçimimin farklı şekillerde yorumlanmış olmasını anlıyorum."

Batur, yetkililerle yaptığı görüşmede hassasiyetinin doğru anlaşıldığını da dile getirip "Sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti." dedi.

Batur ayrıca, eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olduğunu da sözlerine ekleyip "Hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara illişkin yasal hakkım sakladı. Bu nitelikteki içerikleri gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır. Çünkü hiç kimsenin düşüncesini ifade etme hakkı, bir başkasının onurunu ve kişilik haklarını ihlal etme özgürlüğü anlamına gelmez." açıklamasını yaptı.