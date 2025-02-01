Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? (Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün özgeçmişi)

Çiğdem Bayraktar Ör, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ör, Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Çiğdem Bayraktar Ör, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayarak, doktor ünvanını aldı.



Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, tarih ve politika üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Ör'ün modern Türk tarihi, uluslararası ilişkiler üzerine de çalışmaları ve kitapları bulunuyor.



Ör, İyi Kitap Yayınevi'ni de kurarak burada yayın yönetmenliği de yaptı. Çiğdem Bayraktar Ör, bir halı firmasının CEO'su Erhan Ör ile dünyaevine girdi. Çiftin 2 çocukları bulunuyor.