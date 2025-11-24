Çiğdem öğretmenin Öğretmenler Günü'ndeki büyük acısı
24.11.2025 15:04
DHA
Hatay'da çıkan yangında yaşamını yitiren 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever, son yolculuğuna uğurlandı. Cansever'in öğretmen eşi, eşini Öğretmenler Günü'nde toprağa vermenin acısını yaşadı.
Hatay'da çıkan yangında yaşamını yitiren 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Belen ilçesinde 22 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki altı katlı bir apartmanın altındaki oto galeride yangın çıktı.
Evlerinde dumandan etkilenen 14 kişi, itfaiyecilerin yardımıyla binadan tahliye edilip, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Söndürme çalışmasının ardından binada kontrol yapan ekipler, zemin katta iki ceset buldu.
Yapılan incelemede, ölenlerden birinin eski Belen Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu belirlendi.
Cansever'in halen Hatay Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu, yangında ölen diğer kişinin de kadın olduğu, kimliğinin otopsi sonucuna göre belirleneceği bildirildi.
ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever'in cenazesi, Adana'ya getirildi.
Cansever, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ÇİĞDE ÖĞRETMENİN, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDEKİ BÜYÜK ACISI
İlk görev yeri Adana olan ve burada uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Volkan Cansever'in, Yiğit Emir ile Eymen Çınar adında iki çocuğu olduğu öğrenildi.
Öte yandan birkaç yıl önce geçirdiği kaza sonucu gözünde görme problemi oluşan, tayinini memleketi Adana'ya aldırıp burada hem tedavisini sürdüren hem de bir devlet anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Çiğdem Cansever, Öğretmenler Günü'nde eşini toprağa vermenin acısını yaşadı.