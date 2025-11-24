Çiğdem öğretmenin Öğretmenler Günü'ndeki büyük acısı

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever'in cenazesi, Adana'ya getirildi.

Cansever, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇİĞDE ÖĞRETMENİN, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDEKİ BÜYÜK ACISI

İlk görev yeri Adana olan ve burada uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Volkan Cansever'in, Yiğit Emir ile Eymen Çınar adında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan birkaç yıl önce geçirdiği kaza sonucu gözünde görme problemi oluşan, tayinini memleketi Adana'ya aldırıp burada hem tedavisini sürdüren hem de bir devlet anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Çiğdem Cansever, Öğretmenler Günü'nde eşini toprağa vermenin acısını yaşadı.