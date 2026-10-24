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Çiğdem'in öldüğü kazada büyük şüphe

24.10.2026 12:17

Çiğdem'in öldüğü kazada büyük şüphe
DHA

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

DHA
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İstanbul'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu Çiğdem Aktaş yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, otomobilin ters yönde seyrettiği ileri sürüldü.

İstanbul Fatih'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki 21 yaşındaki Sinem Aktaş yaşamını yitirdi.

 

Kaza, 22 Ekim saat 00.18 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ö.B. ile yolcu Çiğdem Aktaş ağır yaralandı.

 

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aktaş, yaşamını yitirdi. Ö.B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Genç Çiğdem gözyaşlarıyla toprağa verildi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

 

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Çiğdem Aktaş'ın cenazesi, Fatih'teki Sümbül Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

OTOMOBİL TERS YÖNDEN Mİ GELİYORDU?

 

Çiğdem Aktaş'ın babası Necmi Aktaş, "Kaza, işten çıkıp eve geldiği sırada gece 00.30 civarlarında olmuş. Kaza arkadaşının motoruyla mı oldu, kendi motoruyla mı oldu, onu tam olarak bilmiyorum. Otomobilin çok hızlı geldiğini ve ters yönden geldiğini söylediler." dedi.

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