Çiğdem'in öldüğü kazada büyük şüphe

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Çiğdem Aktaş'ın cenazesi, Fatih'teki Sümbül Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OTOMOBİL TERS YÖNDEN Mİ GELİYORDU?

Çiğdem Aktaş'ın babası Necmi Aktaş, "Kaza, işten çıkıp eve geldiği sırada gece 00.30 civarlarında olmuş. Kaza arkadaşının motoruyla mı oldu, kendi motoruyla mı oldu, onu tam olarak bilmiyorum. Otomobilin çok hızlı geldiğini ve ters yönden geldiğini söylediler." dedi.