Çiğdem'in şüpheli ölümü: Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti, beraat etti

Olay yerinde sehpa üzerinde, "Seni aldatmadım, fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, senden başkasını düşünmedim. Seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden." ifadelerinin yer aldığı mektup bulundu.

Antalya 'da Düriye Çiğdem K.'nin ölümüne ilişkin davada yargılanan Hüsamettin K., ilk davada beraat etti.

Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Ben eşimin telefonunu da yanıma alarak servisle işe gittim.

Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim.

"Eşim bir gün video göstermek için telefonunu bana verdi. Eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüm. Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı.

Eşini öldürmediğini, intihar ettiğini belirten Hüsamettin K., şunları anlattı:

Düriye Çiğdem K'nin şüpheli ölümüne ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"HERHANGİ BİR DARP UYGULAMADIM"

Evdeki ruhsatlı tüfekle eşinin kendisini vurduğunu anlatan Hüsamettin K., "Hemen 112'yi aradım. Telefonda konuştuğum ekipler, eşimi kontrol etmemi, ısısına bakmamı, ailemden en yakınlarımı aramamı söyledi. Sehpanın üzerinde mektup vardı. Aldım, okudum. Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadesini verdi.

Kızının ölümünü telefonda öğrendiğini belirten Ekrem K., "Kızımla yaklaşık 3 aydır görüşmüyordum. Eşim kızımı aramış. Telefonu önce açmamış, üçüncü arayışında ise sanığın abisi telefonu açmış ve gelmemiz gerektiğini söylemiş. Eve gittiğimizde kızımın öldüğünü öğrendik" dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Hüsamettin K. hakkında eşi Duriye Çiğdem K.'nin silahla kasten öldürdüğü iddiasıyla açılan davada savcılık, dosyaya giren tüm bilgi ve belgeleri inceledi.

Kriminal raporlar, adli tıp bulguları, olay yeri inceleme tutanakları ve sanığın savunması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği belirtildi.

Olay yerinde bulunan mektubun maktul tarafından yazıldığının kriminal raporla tespit edildiği kaydedildi. Savcı, mütalaasında sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

"DENEME ATIŞI YAPARAK DENEMİŞ"

Sanık avukatı Coşkun Demir, "Maktul intihar vakalarında sıkça görüldüğü üzere olayda kullandığı tüfeği koltukta deneme atışı yaparak denemiş ve nasıl kullanılacağını öğrenmiş." dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanık Hüsamettin K.'nin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olmaması ve yeterli delil bulunmaması dolayısıyla beraati ve tahliyesine karar verdi.