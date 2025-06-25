Çiğdem'in şüpheli ölümü: Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti, beraat etti
Antalya'a eşi Düriye Çiğdem K.'nin öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hüsamettin K., yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.
Antalya'da Düriye Çiğdem K.'nin ölümüne ilişkin davada yargılanan Hüsamettin K., ilk davada beraat etti.
Olay, 14 Şubat sabahı Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi.
Hüsamettin K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sabah saatlerinde işten geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu söyledi.
Eve gelen sağlık ekibi, Düriye Çiğdem K.'nin göğsünden tüfekle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde sehpa üzerinde, "Seni aldatmadım, fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, senden başkasını düşünmedim. Seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden." ifadelerinin yer aldığı mektup bulundu.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsamettin K., polis merkezindeki ifadesinde, eşinin intihar ettiğini söyledi.
Adliyeye sevk edilen Hüsamettin K., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
MEKTUPTA PARMAK İZİ BULUNDU
Düriye Çiğdem K'nin şüpheli ölümüne ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede; eşe karşı kasten öldürme suçundan yargılanması istenen Hüsamettin K.'nin parmak izinin intihar mektubunda tespit edildiği kaydedildi.
Hazırlanan raporda, maktulün mektubu kendisinin yazdığı ifade edildi.
İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ
Hüsamettin K. hakkında açılan davanın ilk duruşması, 23 Haziran'da Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Taraflar ve avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu.
Eşini öldürmediğini, intihar ettiğini belirten Hüsamettin K., şunları anlattı:
"Eşim bir gün video göstermek için telefonunu bana verdi. Eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüm. Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı.
Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim.
Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Ben eşimin telefonunu da yanıma alarak servisle işe gittim.
Sekiz saat sonra servisle eve döndüm. Eve girdim, oturma odasının kapısını açtığımda eşimi yerde gördüm."
"HERHANGİ BİR DARP UYGULAMADIM"
Evdeki ruhsatlı tüfekle eşinin kendisini vurduğunu anlatan Hüsamettin K., "Hemen 112'yi aradım. Telefonda konuştuğum ekipler, eşimi kontrol etmemi, ısısına bakmamı, ailemden en yakınlarımı aramamı söyledi. Sehpanın üzerinde mektup vardı. Aldım, okudum. Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadesini verdi.
Kızının ölümünü telefonda öğrendiğini belirten Ekrem K., "Kızımla yaklaşık 3 aydır görüşmüyordum. Eşim kızımı aramış. Telefonu önce açmamış, üçüncü arayışında ise sanığın abisi telefonu açmış ve gelmemiz gerektiğini söylemiş. Eve gittiğimizde kızımın öldüğünü öğrendik" dedi.
SAVCI BERAAT İSTEDİ
Hüsamettin K. hakkında eşi Duriye Çiğdem K.'nin silahla kasten öldürdüğü iddiasıyla açılan davada savcılık, dosyaya giren tüm bilgi ve belgeleri inceledi.
Kriminal raporlar, adli tıp bulguları, olay yeri inceleme tutanakları ve sanığın savunması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği belirtildi.
Olay yerinde bulunan mektubun maktul tarafından yazıldığının kriminal raporla tespit edildiği kaydedildi. Savcı, mütalaasında sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.
"DENEME ATIŞI YAPARAK DENEMİŞ"
Sanık avukatı Coşkun Demir, "Maktul intihar vakalarında sıkça görüldüğü üzere olayda kullandığı tüfeği koltukta deneme atışı yaparak denemiş ve nasıl kullanılacağını öğrenmiş." dedi.
BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, sanık Hüsamettin K.'nin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olmaması ve yeterli delil bulunmaması dolayısıyla beraati ve tahliyesine karar verdi.
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