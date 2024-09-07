Ciğer ustasına evinin önünde pusu

Şırnak’ta Yunus Gök isimli kişi, işten eve döndüğü sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Gök, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ciğer ustasına evinin önünde pusu

’ta bir kişi evinin önünde öldürüldü.

Olay, Cizre ilçesine bağlı Caferi Sadık Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları mevkisinde meydana geldi.

Ciğer ustası Yunus Gök, gece saatlerinde evine dönerken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ciğer ustasına evinin önünde pusu - 1

Çevredekilerin Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gök’ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yunus Gök'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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