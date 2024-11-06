Çiğli'de fabrika yangını

İzmir'in Çiğli ilçesindeki kimya fabrikasında çıkan yangın bitişikteki bir diğer kimya fabrikasına sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına fabrika çalışanları da destek verdi. 2 işçi dumandan etkilendi.

İşçilere yangın yerinde hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

BİR SAATTE KONTROL ALTINDA

Alevler, itfaiye ekiplerinin her iki fabrikaya bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ise sürüyor.



Öte yandan yangında yol kenarında park halindeki iki otomobil de demir yığınına döndü.