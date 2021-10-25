Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası

İstanbul’da meydana gelen olayda Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, seyir halindeyken direksiyonda cep telefonu ile konuştuğu ve emniye kemeri takmadığı gerekçesiyle polis uygulama noktasında durdurulmuş ve kontrolde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edilmişti.



Polislerin ceza yazdığını görünce sinir krizi geçiren Özlem Atan Tarlacı, dakikalarca çığlık atmıştı. Polis memuru A.K., bu sırada cep telefonuyla Tarlacı'nın görüntüsünü çekmişti. Güçlükle sakinleştirilen Özlem Atan Tarlacı'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası uygulandı ve otomobili de trafikten men edildi.



GÖRÜNTÜYÜ İFŞA ETMEKTEN DAVA



Tarlacı, uygulama noktasında çığlık atarken çekilen görüntüsünün yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Tarlacı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken polis memuru A.K. ile görüntüyü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerin bulunduğu 52 kişilik WhatsApp grubunda paylaşan diğer polis memuru O.K. ile videoyu Instagram hesabından yayınlayan M.G.H. hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan dava açıldı.



'STRES DURUMUMU ARTIRDI'



İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Özlem Atan Tarlacı, uygulama noktasında durdurulunca rektörlükteki toplantıya geciktiğini belirterek,



"Geç kadığım toplantının stresi ile mücadele ederken polis memurlarından birisinin cep telefonu ile görüntümü kaydettiğimi fark ettim. Bu stres durumumu daha da artırdı.1 ay sonra ders sırasında görüntünün sosyal medyada paylaşıldığını gördüm. Şoke oldum. Aile ve iş çevremden tepki aldım. Şikayetçiyim" dedi.

POLİSLERE BERAAT, PAYLAŞANA HAPİS



Yargılama sonunda polis memurlarının yaka kamerasının şarjı olmadığı için şahsi cep telefonu ile delil elde etmek amacıyla görüntüyü çektiği, yine bu amaçla sadece trafik ekibindeki kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştıkları belirtildi.



Polis memurları A.K. ve O.K.'nin, suç kastı ile hareket etmedikleri gerekçesiyle beraatlarına karar verildi.



Görüntüyü paylaşan sanık M.G.H'nin ise söz konusu görüntüyü başka bir internet sitesinden aldığını ileri sürdüğü ancak daha önce görüntünün paylaşımda olduğu yönünde delil elde edilemediği belirtildi.



Suçu işlediği kanaatine varılan M.G.H.'ye, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

'POLİSLERİN BERAATI HUKUKA UYGUN'



Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Canset Yıldız, verilen kararda polis memurlarının ceza almamasının sebebinin, görevi başında meydana gelen bir olayda kendisi hakkında disiplin soruşturması açılacak bir olayla ilgili bir kayıt almış olması nedeniyle olduğunu söyleyerek, beraat kararının hukuka uygun olduğunu söyledi.