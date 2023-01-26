Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti

6'lı masanın 11. toplantısında "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı Haberi Görüntüle

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Altılı masanın İYİ Parti'deki toplantısı sürerken Cihan Paçacı'dan bir istifa haberi geldi.

Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte ''Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil'' diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Cihan Paçacı'dan gazeteye verdiği demecin maksadını aşan yorumlara neden olduğunu belirttiği bir istifa açıklaması geldi.

AKŞENER'İN TALEBİ ÜZERİNE İSTİFA ETTİ

Paçacı'nın ifadelerinin ise 6'lı masada rahatsızlık yarattığı belirtildi. İstifa Meral Akşener'in talebi üzerine geldi.

Paçacı, şu ifadelere yer verdi:

''Aziz Milletimizin bilgisine.Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan,

Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda 6'lı masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.''



İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı'nın istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cihan Paçacı'nın kendi iradesiyle görevinden istifa ettiğini belirten Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti;



"Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte millet ittifakının iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür.



Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir.



İYİ Parti kurulduğundan beri Türk siyasetinde milletimizin sesi ve iradesinin temsilcisi olmuştur. Ve önümüzdeki seçimleri kazanarak Cumhuriyetimizin 100.yılında memleketimizi hak ettiği konuma taşıma iradesi tamdır."

