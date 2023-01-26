Cihan Paçacı kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Cihan Paçacı, 25 Mart 1949'da Malatya'da dünyaya geldi. Babasının adı Asım, annesinin adı Zekiye'dir. Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi.



KARİYERİ HAKKINDA



Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli ticari ve sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.



20. Dönem Elazığ, 21. Dönem Ankara Milletvekili görevlerini üstlenen Mustafa Cihan Paçacı, 16 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Paçacı, evli ve 2 çocuk babasıdır.