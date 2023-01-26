Cihan Paçacı kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Cihan Paçacı İyi Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı istifa haberini " Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum'' sözleriyle duyurdu. Açıklama ardından Cihan Paçacı'nın biyografisi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Cihan Paçacı kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Cihan Paçacı kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Cihan Paçacı, 25 Mart 1949'da Malatya'da dünyaya geldi. Babasının adı Asım, annesinin adı Zekiye'dir. Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi.

KARİYERİ HAKKINDA

Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli ticari ve sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

20. Dönem Elazığ, 21. Dönem Ankara Milletvekili görevlerini üstlenen Mustafa Cihan Paçacı, 16 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirildi.

Cihan Paçacı kimdir, hangi görevlerde bulundu? - 1

İngilizce bilen Paçacı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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