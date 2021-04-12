Cihangir'de kadını taciz eden zanlı  tutuklandı

İstanbul Cihangir'de bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.

Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğramıştı.



Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşanmıştı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayamıştı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yanmıştı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Sosyal medyada tepki yağan görüntülerin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan Erem Ç. (19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de bir çay bahçesinde olayda giydiği kıyafetlerle ve kullandığı bıçakla yakalanmıştı. Şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde “cinsel saldırı” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sevk esnasında gazetecilerin sorularına, “Pişmanım” diye yanıt veren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KADIN HOŞUMA GİTTİ, BİR ANLIK GAFLETE KAPILDIM"



Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı. Suçunu kabul eden ve pişman olduğunu belirten şahsın, “Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım” dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde 2014 yılında dayısı tarafından cinsel tacizine uğradığını iddia ettiği de öğrenildi. Emniyette suç kaydı bulunmadığı da öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen şahsın, kendisi hakkında 12 kez kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.



BEYOĞLU POLİSİ ZANLIYI BÖYLE YAKALADI



Saldırıya uğrayan kadının emniyette şikayetinin olmadığı olayda, şüphelinin nasıl yakalandığı da ortaya çıktı. Olaydan sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına bindiği tespit edilen şüphelinin önce Bağcılar’a gittiği, buradan da Zeytinburnu’nda bir otelde kaldığı ve buradan ayrılarak Sancaktepe’ye geçtiği öğrenildi. Şahsı yüzlerce kamera görüntüsü izleyerek adım adım takip eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil girişinde yakalandığı ortaya çıktı.