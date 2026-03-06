Cihantimur dosyası: Babası 15 milyon lira dolandırıldı, avukatlara dava açtı
Doktor Cihantimur, yurt dışı yasağının kaldırmayı vadeden dört avukata 15 milyon 800 bin lira para gönderdiğini iddia etti.
İstanbul'da oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelen doktor Bülent Cihantimur, avukatlarının kendisini 15 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Para iddiaya göre yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması vaadiyle alındı.
Doktor Bülent Cihantimur, bazı avukatlarının hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bülent Cihantimur, Timur Cihantimur'un babası. Oğlu, 2024'te 17 yaşındayken İstanbul'da seyir halindeyken ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu.
Bu olay sonrasında sürücü Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur için yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
ANNE İLE OĞLU ABD'YE KAÇTI
Oğlu ise annesiyle birlikte önce Mısır'a ve bir süre sonra da ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'de infial yaratan olayın ardından anne ve oğlu ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne ile oğlunun Türkiye'ye iade süreci ise devam ediyor.
"15 MİLYON 800 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"
Gündemden düşmeyen olayda adı geçen baba Cihantimur bu kez kendi şikayeti için adliyeye gitti. İddiasına göre, aralarında avukatların da olduğu dört şüpheli doktor Bülent Cihantimur ile iletişime geçti.
Yine iddiaya göre avukatlar, hakkındaki adli kontrol kararını kaldırabileceklerini söyleyerek kendisinden 15 milyon 800 bin lira para aldı. Ancak adli kontrol kararı kaldırılmadı.
Doktor Cihantimur ise dolandırıldığı iddiasıyla içinde avukatların da bulunduğu dört kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.