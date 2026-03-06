Cihantimur dosyası: Babası 15 milyon lira dolandırıldı, avukatlara dava açtı

"15 MİLYON 800 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"

Gündemden düşmeyen olayda adı geçen baba Cihantimur bu kez kendi şikayeti için adliyeye gitti. İddiasına göre, aralarında avukatların da olduğu dört şüpheli doktor Bülent Cihantimur ile iletişime geçti.

Yine iddiaya göre avukatlar, hakkındaki adli kontrol kararını kaldırabileceklerini söyleyerek kendisinden 15 milyon 800 bin lira para aldı. Ancak adli kontrol kararı kaldırılmadı.

Doktor Cihantimur ise dolandırıldığı iddiasıyla içinde avukatların da bulunduğu dört kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.