Çıkarmak istediği kiracısını eve kilitledi

Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı.



BALYOZ KIRILDI



Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı.



Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.