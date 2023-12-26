Çikolata hammaddesi taşıyan kamyon alev alev yandı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde çikolata hammaddesi taşıyan bir kamyon balatalarının tutuşması nedeniyle alev alev yandı.

Çikolata hammaddesi taşıyan kamyon alev alev yandı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde seyreden ve çikolata hammaddesi taşıyan kamyonun balatalarından duman yükselmeye başladı.

sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Balatalardan çıkan dumanlar kamyonun ön kısmını sardı. Alevlerin giderek büyüdüğü yangın kamyon kasasında bulunan çikolata hammaddesine sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından alev alev yanan kamyonu söndürmek için müdahale edildi.

nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...