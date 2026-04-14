Türkiye'den 1 milyar dolar ve en güzel kadını isteyen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın yarattığı gerginlik yerine sakinliğe bıraktı.

Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakhar, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile görüştü. Sözde Korgeneral Kainerugaba'nın tepki çeken sosyal medya paylaşımlarının ardından gerçeleşen görüşme sonrası, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi yönünde açıklamalar yapıldı.

Dünkü görüşme sonrası açıklama yapan Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakhar, “Türkiye Uganda arasındaki ilişkiler güçlü kalacaktır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya'da görüşmek istiyorum. İlişkilerimizi güçlendirmek ve ileriye götürmek istiyoruz” dedi. .

Uganda Dışişleri Bakanı Türkiye Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile görüştü.

Odongo, Antalya'da yapılacak diplomatik foruma katılmak istediğini de söyledi. Forum 17 Nisan'da Antalya'da yapılacak

Büyükelçi Ak da, açıklamasında, Türkiye'nin Uganda'ya eğitim alanında destek vermek istediğini söyledi, ortak çıkarlara vurgu yaptı.

Bu arada, Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba da twitleri sildi ve başka paylaşım yapmadı. Sözde Korgeneral, bu paylaşımlara yaparken, Tel Aviv'e hareket ettiğini de ileri sürmüştü. Kainerugaba ne Tel Aviv'e gitti ne de İsrail ziyareti konusunda paylaşım yaptı. Türkiye'den saçma isteklerde bulunan ve “Twitter Generali” olarak tanınan Kainerugaba, İsrail'e İran savaşı için 100 bin asker göndermek istediğini ayrıca, İran'a karşı 500 bin kişilik askeri destek verebileceğini de ileri sürmüştü. Uganda'nın sadece 45 bin askeri personeli bulunuyor, savunma bütçesi ise 1 milyar dolar.

Garip açıklama ve hareketlerde bulunan bu sözde “general”, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu. Uzun yıllardır Uganda'yı yöneten Museveni, yerine oğlunu hazırlıyor. Bu nedenle, Kainerugaba'nın akıl ve mantık dışı açıklamaları ister istemez dikkat çekti.

Kainerugaba, 2022 yılında 100 inek başlık parası karşılığı İtalyan Başbakanı Meloni'ye evlilik teklifi etti. Kainerugaba, şaka yollu bir şekilde İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni'ye çeyiz olarak 100 Ankole ineği teklif etmişti. Kainerugaba, Meloniyi "korkusuz" olarak nitelendirdi ve teklifin reddedilmesi halinde Roma'yı işgal edeceğini de söyledi.