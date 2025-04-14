Çilingirin oyununu ev sahibinin dikkati bozdu

Samsun'da bir çilingir, girdiği evden 20 bin 300 lira çaldı.

Olay, 11 Nisan’da Atakum'da meydana geldi. Ev sahibi anahtarını kaybedince M.T.U. isimli çilingiri çağırıp, adresine gitmesini ve kendisinin de birazdan geleceğini belirtti.

İddiaya göre, ev sahibinden önce adrese giden M.T.U., kapıyı açıp evdeki 20 bin 300 lirayı çaldı. Daha sonra kapı hiç açılmamış gibi davranan M.T.U., ev sahibi geldiğinde kapıyı yeniden açıp, buradan ayrıldı.