Cillian Murphy'den Peaky Blinders'a yeşil ışık

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren ve Altın Küre'de ödül alan Cillian Murphy, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde hem Oscar'a hem de BAFTA'ya aday oldu.
BBC Radio 4'ün Desert Island Discs programına konuk olan Cillian Murphy, kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolünü yeniden canlandırmak istediğini söyledi.
"THOMAS SHELBY İÇİN ORADA OLACAĞIM"
Murphy, "Anlatılacak daha fazla hikaye varsa ve Stephen Knight yapabileceğini bildiğim bir senaryo sunarsa orada olacağım. Yani 50 yaşındaki Tommy Shelby'yi izlemek istiyorsak orada olacağım. Hadi yapalım" dedi.
"Peaky Blinders"ın yaratıcısı Steven Knight geçtiğimiz ay, dizinin finali olarak tasarlanan uzun metrajlı film projesinin senaryosunu bitirmek üzere olduğunu ve filmin 2024 çekileceğini açıklamıştı. Ayrıca Peaky Blinders ile ilgili iki yeni spin-off dizisi için de çalışıldığı biliniyor.
KARİYERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Öte yandan daha önce "Başlangıç" (Inception), "Sessiz Bir Yer 2" (A Quiet Place Part II) ve "Dunkirk" gibi birçok yapımda rol alan Cillian Murphy, GQ'ya verdiği röportajda sevmediğini filmini açıklamıştı.
suikastçı Jackson Rippner'ı canlandırdığı ve Rachel McAdams'la oynadığı 2005 yapımı "Gece Uçuşu" (Red Eye) filmiyle ilgili konuşan Cillian Murphy, "Rachel McAdams'ı seviyorum ve filmi çekerken eğlendik. Ama iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. İyi bir B filmi" demişti.
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