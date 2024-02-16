Cillian Murphy'den Peaky Blinders'a yeşil ışık

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren ve Altın Küre'de ödül alan Cillian Murphy, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde hem Oscar'a hem de BAFTA'ya aday oldu.

BBC Radio 4'ün Desert Island Discs programına konuk olan Cillian Murphy, kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolünü yeniden canlandırmak istediğini söyledi.

"THOMAS SHELBY İÇİN ORADA OLACAĞIM"

Murphy, "Anlatılacak daha fazla hikaye varsa ve Stephen Knight yapabileceğini bildiğim bir senaryo sunarsa orada olacağım. Yani 50 yaşındaki Tommy Shelby'yi izlemek istiyorsak orada olacağım. Hadi yapalım" dedi.