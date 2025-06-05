Cilvegözü’nde Suriyelilerin bayram geçişleri sürüyor

Türkiye’de yaşadıkları kentlerden yanlarına aldıkları eşyaları ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinin ardından çıkışları sağlanıyor.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı'nın da görev aldığı Cilvegözü’nde çıkışlar kontrollü yapılıyor.



Öte yandan, gümrük kapısındaki yoğunluğun düne kıyasla azaldığı görüldü.