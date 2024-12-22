Cilvegözü’nde TIR yoğunluğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Suriye’ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda TIR yoğunluğu yaşanıyor. İki ülke arasındaki aktarma alanında yüklerini boşaltan TIR’lar, yeniden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Cilvegözü’nde TIR yoğunluğu

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

’ye açılan kapıdan günde ortalama 300-350 arasında TIR çıkış yapıyor.

’nin çeşitli kentlerinden, gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat ürünleri, otomobil ve kamyonet türü araçların yüklü olduğu TIR’lar Cilvegözü’ndeki işlemlerinin ardından çıkış yapıyor.

TIR’lar, Cilvegözü’nün karşı tarafındaki Bab-Al Hawa Gümrük Kapısı arasındaki aktarma alanında yüklerini boşaltıp, yeniden Türkiye’ye dönüş yapıyor.

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