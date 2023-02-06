CİMER'de "Deprem acil' başlığı kullanıma hazır

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok ilde hissedilirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı CİMER'de "Deprem acil" sisteminin kullanılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.