CİMER'e yapılan şikayet suç ağını deşifre etti! Aylık yüzde 25 faiz işletiyorlardı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kumarhanelerde faizle borç verdikleri kişilerden zorla çek ve senet alan, haklarında icra takibi başlatarak haciz yoluyla vatandaşların mal varlıklarını ele geçiren şüphelilere ilişkin soruşturma sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir merkezli operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla şikayette bulunan mağdurlardan biri, zanlıların insanları nasıl tuzağa düşürdüğünü anlattı.



Başvuru üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Bornova ilçesindeki 3 kahvehanede kumar oynattıklarını, burada kişileri borca sürüklediklerini belirledi.



Polisin tespitlerine göre şüpheliler, kahvehanelerde kumar oynayan kişiler para kaybedince faiz karşılığında borç teklif ediyor. Teklifi kabul edenler tefecilerden 10 bin lira ile 1 milyon lira arasında para alarak ana paranın yaklaşık yüzde 25'i oranındaki faizlerle borçlanıyor.



Borçlarını ödeyemeyen kişilerden zorla çek ve senet alan örgüt üyeleri, bazı mağdurların da borcuna karşılık dükkan, tarla ve arsalarına el koyuyor.



Zanlılar, borçlarını ödeyen kişilerin, teminat için verdikleri çek ve senetleri geri vermeyerek baskı ve tehdit yoluyla daha fazla talep ediyor.

