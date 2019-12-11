Çin ciğerini polis bastı (Tavuk kırıntısı süsü verdiler)

Bugüne kadar gümrüklerde bir dizi kaçakçılık yöntemi hayata geçirildi. Kaçakçılık işlemlerinin bir kısmının önüne geçildi, bir kısmı ise yakalanamadı. Bu kez kaçakçılığa konu ürün grubu kırmızı ve beyaz et sakatatı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre olay, Mersin Gümrük Müdürlüğü'nde yaşandı. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarla transit ticaret kapsamında getirilecek ürünlerde usulsüzlük yapılacağı bilgisini aldı. Polis, iddiaya konu kişi ve firmaları mercek altına aldı. Operasyon düğmesine ise 3 Aralık günü basıldı.

Aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları 3 gün sürdü. Geçen perşembe günü Mersin Sulh Ceza Hakimli'ğine sevk edilen kişilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



SON KUTUDA YAKALANDILAR



Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre Mersin'de geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., Çin'den kuzu ciğeri aldı. Yakalanan 23 bin 200 kilogram ciğer, Çin gümrüğünden çıkarılırken tavuk kırıntısı olarak beyan edildi. Beyannamede, söz konusu ürünün transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği kaydedildi. Ciğer yüklü konteyner gemi ile Mersin Limanı'na getirildi. Gelen ürün soğuk hava deposuna konuldu. Yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Tavuk kırıntısı bulunan son kutular da yüklenmek üzereyken polis operasyon yaptı. Kaçakçılığa konu mallar depoya konuldu, mühürlenen depo muhtara yeddi emin olarak teslim edildi.



Bu kaçakçılık organizasyonunun gerisinde ise elde edilmek istenen yüklü bir kazanç yer alıyor. Çin'den alınan kuzu ciğerinin kilogramı ortalama 2 dolar seviyesinde. Bu ürünün Türkiye'deki kilogram satış fiyatı ise 75-80 TL arasında değişiyor. Bir başka deyişle, Türkiye'ye ithalatı yasak olduğu için gümrük kaçakçılığı yolu kullanılarak getirilen ciğerler eğer ülkeye sokulabilseydi yüksek bir kazanç elde edilecekti.

İTHALARI YASAK

Türkiye'ye karkas et ithalati belirli şartlarda serbest. Ciğerin de dahil olduğu sakatat ürünlerinin ithalatı yasak. Yasağın nedeni ise kesim sürecinde sakatatın denetiminin yapılamaması. Benzer şekilde, beyaz et sakatatında da ithalat yasak. Durum böyle olunca fırsatçılar da transit ticareti kılıf olarak kullanıyor. Son olayda da bu yöntem uygulandı.

CİĞERLERİN SAHİBİ LÜBNANLI



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden biri olan gümrükleme firması sahibi M. E. tutuklandı. Bir kısım şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan M. E., kuzu ciğerini Çin'den alan kişiyi Lübnanlı "Ebu Muhammed' olarak tanıdığını söyledi. M. E., kuzu ciğeri yerine Lübnan'a tavuk kırıntısı gönderme planını bildiğini söyleyerek yapılacak işe karşılık Ebu Muhammed ile 5 bin dolara anlaştığını ifade etti. M. E., yaptığı plandan çalışanlarının da haberi olmadığını söyledi. Hakimlik, M. E. için tutuklama kararı verirken, aralarında gümrük muhafaza ve muayene memurunun da olduğu kişiler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

