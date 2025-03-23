Cin çıkaran anne-kız 300 milyon lira kazandı: 15 kişiye tutuklama

Batman merkezli 7 ilde cin çıkarıcılara yönelik operasyon düzenlendi.



Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda; sözde sahip oldukları ilahi güçleri sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunan şahıslara şifa dağıttığını, özel hayatlarındaki sorunları çözdüğünü, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiğini, bu insanların gelecekteki yaşamları ile ilgili bilgiler verdiğini iddia eden anne-kız tespit edildi.



Anne-kızın birlikte çalıştıkları kişilerin aracılık yapması ile büyü yapmak için gerekli masraflar adı altında kendilerine şifa bulmak için gelenlerden para talep ettikleri belirlendi.



300 MİLYON LİRA KAZANDILAR



Anne-kızın sorgularında verdikleri ifadelerinde ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon lira maddi kazanç sağladıkları tespit edildi.



Dolandırıcıların birlikte çalıştıkları aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla kendilerine şifa bulmak amacıyla gelen şahıslara karşı kullandıkları da belirlendi.

Anne-kız dolandırdıkları şahıslardan birini Almanya'dan Türkiye'ye akabinde Batman'a çağırıp kendi evlerinde misafir etti. Evlerinde misafir ettikleri şahsa, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişört vererek bunu dört gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları ortaya çıktı.



29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında, Batman merkezli 7 eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Operasyon sonucunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarında büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defter, kitaplar ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılıkça serbest bırakılırken, 3 şüpheli Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.