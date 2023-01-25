Çin çıkarma seansında ölüme 22 yıl 6 ay hapis istemi

Ankara'da kendisini "hoca" olarak tanıtan Erdal Kaya ile onun tavsiyesiyle "cin çıkarmak" için eşi Özge Tekin'e 100 kez oklavayla vurarak ölümüne neden olan Selçuk Tekin hakkında 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.



Özge Tekin'in "cin çıkarma" bahanesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili Erdal Kaya ve Selçuk Tekin'in aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verilen cumhuriyet savcısı, sanık Erdal Kaya'nın önlendirmesiyle sanık Selçuk Tekin tarafından eşi Özge Tekin'in vücuduna oklava ile 100 kez vurulduğunu ve yaralı haldeki Özge Tekin'e hacamat yaptırıldığını belirtti.

"KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA"



Özge Tekin'in bir gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran savcı, sanıklar Erdal Kaya ve Selçuk Tekin'in "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.



Savcı, sanıklar Zöhre Tekin, Cemal Efe ile Hatun Efe hakkında "netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan dava açıldığını, ancak sanıkların suça iştirak etmediklerini, olaya tanık olduklarını belirterek, "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

BİR BERAAT TALEBİ



Savcı, yapılan hacamat ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı belirterek, sanık Sevim Özbaş'ın beraatine karar verilmesini talep etti.



Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.



Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların talepleri kabul ederek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.



ÖLÜM NEDENİ İÇ KANAMA



İddianamede, 18 Mart 2022'de Yenimahalle Dr. Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan Özge Tekin'in iç kanama nedeniyle öldüğü tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.



Erdal K'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge Tekin'e "cin çıkarma" bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları ifade edilmişti.



Bu kapsamda 6 sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.



