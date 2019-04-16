Sivas'ta 6 kişinin 700 bin lirasını dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini "Artin" olarak tanıtan, vatandaşların dini duygularını sömürerek "define bulma", "cin çıkarma", "sıkıntıları giderme", "şifa verme" gibi çeşitli vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapan Ş.T'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı.
Ş.T'yi yakalayan polis ekipleri, onunla hareket ettiği belirlenen A.A'yı (58) da gözaltına aldı.
Kentte 6 kişiden 700 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
"Cin çıkarma" ve define bulma vaadiyle dolandırıcılık
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ta dini duyguları sömürerek çeşitli vaatlerde bulundukları 6 kişinin 700 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Sivas'ta 6 kişinin 700 bin lirasını dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.