'Cin çıkartma' seansında ölüme 18 yıl hapis istemi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadının 'cin çıkartma seansı'nda öldüğü iddia edildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen 30 yaşındaki Özge Nur Tekin, ailesinin yönlendirmesiyle sözde hoca Erdal Kaya’dan yardım aldı.

Sözde hoca Erdal Kaya, 'cin musallat olduğu'nu öne sürerek, genç kadına cin çıkartma seansı uyguladı. Ardından Sevim Özbaş adlı kişi tarafından kadına hacamat yapıldı.

Kurban kesimi sırasında fenalaşan Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KESİK VE MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Özge Nur Tekin’in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6’ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi.

Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri’de bulunan sözde hoca Erdal Kaya'ya ulaşıldığını ifade etti.



"SIRTINA 100 KEZ OKLAVA İLE VURDUM"



Selçuk Tekin, telefonla aradığı cinci hoca Erdal Kaya'nın, ‘Eşine cinler musallat olmuş; dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım’ dediğini belirtti.

Tekin sonrasında yaşananlar şöyle anlattı:

"Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar aradım, 'Önce eşine 1 kurban keseceksin' dedi. Sonra sırtına hafif şekilde 100 sefer oklava ile vurmamı ve ardından vücudundaki pis kanın temizlenmesi için hacamat yaptırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra da 23 gün kefaret orucu tutmasını istedi. Ben eşimin sırtına, baldır kısmına oklava ile 100 sefer hafif hafif ancak hissedilebilecek bir şekilde dua okuyarak vurdum. Eşimin ailesi ve benim ailem de odada bulunuyordu. Bu esnada 'Cin çık cin çık' diye hep beraber söyledik. Akabinde Sevim Özbaş adlı kişiyi eve getirip hacamat tedavisi yaptırdım. Hacamat sırasında odada kadınlar vardı. Bu tedavinin ardından eşim rahat bir şekilde uyudu. Ancak ertesi sabah tekrar rahatsızlandı" dedi.



"KURBAN KESERKEN RAHATSIZLANDI"

Eşinin tekrar rahatsızlanması üzerine aradığı sözde hocanın tavsiyesi üzerine iki tane kurban kestiklerini söyleyen Tekin, "Ancak eşim kendine gelmedi. Bunun üzerine hastaneye götürdük; ancak hastaneye gittiğimizde öldüğünü söylediler" ifadelerini kullandı.

"OKLAVA İLE VURUN DEMEDİM"



Kayseri’de gözaltına alınan sözde hoca Erdal Kaya, sanayide kaynakçı olarak çalıştığını belirterek, "Kadına, dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklava ile vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim" dedi.



Erdal Kaya ayrıca, kendi çapında dini bilgileri olduğu için insanlara tavsiyelerde bulunduğunu, kesinlikle kimseden para almadığını belirtti.



"SIRT VE KOLLARI SİMSİYAHTI"



Genç kadına hacamat yaptığı belirlenen Sevim Özbaş, "Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, Kayseri’de bulduğumuz bir hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler. Hacamat yaptıktan sonra kadın biraz rahatladı. Ölümüyle ilgili bir şey bilmiyorum" dedi.

18 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA



Olayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden eşi Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya hakkında ise 'Suça iştirak etme'den 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.