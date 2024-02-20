Çin istihbaratına bilgi toplayanlara operasyon: 6 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye’de yaşayan Türkistanlıların ileri gelenleri, Türkiye’de faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi toplayan 7 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktardıkları ileri sürülen şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

Bu sabah İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

