Xinhua'nın haberine göre, Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Vu Yi ile Pakistanlı Muhammed Zişan Ali'yi taşıyan Şıncou-24 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Yükleme uzmanı olarak sefere katılan 40 yaşındaki Ali, Çin 'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot ve Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı oldu.

Uzay mekiğinin pilotluğunu üstlenen 51 yaşındaki Tang Hongbo, 2021'deki "Şıncou-12" ve 2023'teki "Şıncou-17" görevlerinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan astronot ekibi içinde yer almıştı.

Uçuş mühendisi olarak görev yapan 39 yaşındaki Vu Yi ise ilk kez insanlı uzay görevine katılıyor.

PAKİSTAN İLE ÇİN'İN UZAY İŞBİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA, nisanda yaptığı açıklamada, Pakistanlı adaylar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını, sonraki aşamada uzay uçuşu eğitimi görecek adaylardan birinin Çin'in uzay istasyonuna düzenleyeceği insanlı sefere katılacağını bildirmişti.

Şıncou-24 ekibiyle uzay istasyonuna uçan Pakistanlı astronot Ali, buradaki görev değişiminin ardından, halen istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibiyle Dünya'ya dönecek.