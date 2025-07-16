Çin uzay istasyonuna kargo gönderdi

Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) alternatif olarak kurduğu Tiangong uzay istasyonuna kargo gönderdi.

Tianzhou-9'u taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y10 roketi, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 05:34'te başarılı bir şekilde fırlatıldı.



Tianzhou-9’un, uzay istasyonunda görev yapan mürettebat için yakıt ve bilimsel deneylerde kullanılacak çeşitli ekipmanlar da dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini uzaya taşıdığı ifade edildi.