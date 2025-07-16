Çin uzay istasyonuna kargo gönderdi
Çin uzay istasyonuna Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna ekipman ve taykonotlar için yaşam malzemesi taşıyan kargo aracı Tianzhou-9'u fırlattı.kargo gönderdi
Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) alternatif olarak kurduğu Tiangong uzay istasyonuna kargo gönderdi.
Tianzhou-9'u taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y10 roketi, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 05:34'te başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Tianzhou-9’un, uzay istasyonunda görev yapan mürettebat için yakıt ve bilimsel deneylerde kullanılacak çeşitli ekipmanlar da dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini uzaya taşıdığı ifade edildi.
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