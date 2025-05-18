Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi

İzmit'te şiddetli fırtına çınar ağacını devirdi. Bir kafenin çatısına devrilen ağaç büyük hasara neden oldu.

Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kafenin çatısı ve yola devrildi.

Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi - 1 Ağacın büyük hasar verdiği kafede müşteri bulunmadığı öğrenildi. 

Ağacın devrilmesi sonucu kafenin çatısında hasar oluşurken, yol bir süre trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Bu arada, ağaç devrildiği sırada kafede müşterinin bulunmadığı öğrenildi.

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