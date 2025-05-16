Çınarcık Belediyesi'ne 1,3 milyon TL kirlilik cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova Çınarcık'ın atık su altyapısındaki taşkının Marmara Denizi’nde kirliliğe yol açması nedeniyle belediyeye 1 milyon 337 bin TL ceza kesti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık’ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi’ndeki kanalizasyon taşkın meydana geldiğini ve atık suyun Marmara Denizi’ne döküldüğünü tespit etti.