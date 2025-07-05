Çınarcık'ta korkutan yangın

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir tarım işletmesinin deposunda yangın çıktı.

Çınarcık'ta korkutan yangın

Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir seraya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

ETLERİ YARALANDI

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birinin elinde kesik oluştu, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Tedavisi yapılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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