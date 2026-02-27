Cinayet 17 yıl sonra aydınlandı. Abla ve enişte tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Münevver K., 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak 18 yaşındaki kızı Ebru Koyuncu'nun Aralık 2009'dan bu yana kayıp olduğunu bildirdi.

Anne Münevver K. kızını bulmak için ayrıca Star TV'de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programına katıldı.

Canlı yayında ortaya çıkan çelişkili ifadeler sonrası ailenin baş şüpheli olarak işaret ettiği Ufuk K., Ebru Koyuncu'nun ablası ve 2 üvey ağabeyi gözaltına alındı. Sorguda Ebru Koyuncu'yu öldürüp gömdüğünü itiraf eden Ufuk K. ve ona yardım ettiği öne sürülen abla tutuklandı.

Diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Zanlı Ufuk K.'nin tarif ettiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir bahçede yapılan kazıda genç kadının cansız bedeninin kalıntılarına da ulaşıldı.

TECAVÜZ İDDİASI

Genç kadın iddiaya göre ablasının birlikte yaşadığı Ufuk K.'nin tecavüzüne uğradı ve hamile kaldı. Koyuncu, olayın ortaya çıkmasından kısa süre sonra ortadan kayboldu. Ancak aile genç kadının kaybolduğunu resmi makamlara bildirmedi. Olay, anne Münevver K.'nin jandarmaya başvurduğu 1 Ekim 2025'e kadar karanlıkta kalmıştı.