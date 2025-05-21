Cinayet bıçağı yasa dışı sayılmadı: Karar cezayı hafifletir mi?

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B.'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili açılan soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

10 santimetre uzunluğundaki bıçağın 6136 Sayılı Kanun'u ihlal etmediği belirlendi. Yani bıçak; kama, hançer, sustalı çakı, pala, kılıç benzeri aletler gibi yasaklı bulunmadı.

Peki bu karar ne anlama geliyor, bu karar davanın seyrini etkiler mi etkilemez mi? Uzmanlara göre bu durum sanıkların alacağı cezayı etkilemez.

Konuyla ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Avukat Baykal Doğan "Böyle bir kararın alınmasıyla acaba bu suçu işleyenler cinayetten daha az mı ceza alacaklar düşüncesini doğuruyor. Böyle bir durum var mıdır?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Hayır kesinlikle yok. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6. maddesi ne türden aletlerin silah sayıldığını açıkça ifade etmiş. Yani kesici delici boğucu saldırı amaçlı kullanılan her türlü aleti silah sayılıyor. Ancak 6136 Sayılı Kanun'a göre taşınması veya bulundurulması yasak silahlar kanunda sınırlı olarak sayılmış. Bu ikisi farklı şey. Taş da TCK'da bir silahtır. Hatta anne terliği de silah sayıldı. 6136'ya giriyor diye silah sayılmaz anlamına gelmez. Her şekilde silahtır. Ortada bir cinayet var bu cinayetin hangi aletle işlendiği hiç önemli değil kanun açısından. Sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle sadece cezada indirim öngörülüyor 18 yıldan 24 yıla kadar eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirse. 6136 sayılı kanunun 4. madde hangi aletlerin bıçak ya da silah sayıldığını yazmış. Sadece 6136 sayılı kanundan dolayı bir ceza alamıyor yoksa ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmalarının önünde hiçbir engel yok."



İSTENEN CEZALAR

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

2 zanlı hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Genişletilen soruşturma kapsamında da sanık sayısı 4'e çıktı.

20 Haziran'da görülecek davada 4 suça sürüklenen çocuk hakim karşısında olacak.

