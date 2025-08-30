Cinayet gibi kaza: Çocuk sürücü 145 kilometre hız yapmış

Diyarbakır'da yaşayan 17 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Kübra Sofioğlu yolun karşısına geçecekti.



Hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.



6 Mayıs'taki kazaya ilişkin bilirkişi raporunda hem sürücü hem Kübra Sofioğlu asli kusurlu gösterildi.



Adli Tıp raporunda ise Kübra asli, sürücü tali kusurlu bulundu.



Raporların çelişmesi üzerine aile yeni bilirkişi raporu istedi.



YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosyaya giren yeni rapora göre kaza göz göre göre geldi.



Video kayıtları dikkate alınarak araç hızı 145 kilometre ölçüldü.



Çocuk sürücünün asli, Kübra'nın tali kusurlu olduğu belirtildi.



Savcı, sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten cezalandırılmasını istedi.



KARDEŞİMİN VEFATINI DEFALARCA İZLEMEK ZORUNDA KALDIM"



"Bu dosya bizim nezdimizde bir cinayettir." diyen Sofioğlu ailesinin avukatı Muhammet Tapancı davaya ilişkin şunları söyledi: "Çünkü birden fazla trafik ihlalinin söz konusu. Ehliyetsiz bir kişinin Diyarbakır'ın en kalabalık caddesinde 70 kilometre hız sınırının olduğu bir yerde 145'e çıkması ve makas ata ata gelmesi söz konusu."



Hayatını kaybeden Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofioğlu ise dava sürecine tepki gösterdi: "Birçok açık var, video kayıtları ilk başta sunulmadı. Bunların hepsini bir mühendis olarak kendim hazırlamam gerekti. Ve kardeşimin vefatını defalarca izlemek zorunda kaldım."



Sanık, 75-80 kilometre hızla ilerlediğini öne sürdü, "Önümdeki araç fren yapınca vurma-mak için sol şeride kırdım. Bu sırada önüme iki öğrenci atladı" dedi.



Duruşma 23 eylüle ertelendi.