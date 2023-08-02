Cinayet gibi kaza zanlısı hala kayıp

Kadıköy Bostancı sahil yolunda, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. Polisi yanıltmak için karakola başka birini gönderip suçunu üstlendirmeye çalışan, aracından uyuşturucu madde çıkan sürücü ise hala aranıyor.

Cinayet gibi kaza zanlısı hala kayıp
Bostancı'da yüzlerce bisikletli ölen arkadaşları için pedal çevirdi

Bostancı'da yüzlerce bisikletli ölen arkadaşları için pedal çevirdi

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İstanbul Kadıköy'de bisiklete binerken bir otomobilin hızla çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün'ün katili hala aranıyor.

Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kayıtta zanlının otomobilden inip İstanbul Kadıköy sahilinde kaçtığı anlar yer aldı.

Cinayet gibi kaza zanlısı hala kayıp - 1

NE OLMUŞTU?

18 Temmuz'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.

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