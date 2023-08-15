Cinayet gibi kazanın zanlısı hala kayıp

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 18 Temmuz'da polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü ise halen yakalanamadı.

Firar eden Ünlü'nün 2 cep telefonu olduğu, birini kaçarken otomobilinin içinde bıraktığı ortaya çıktı.



Temel Ünlü'nün diğer cep telefonu ise yerine teslim olmaya gelen Mehmet Can Ç.'nin evinde bulundu.