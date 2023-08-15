Cinayet gibi kazanın zanlısı hala kayıp

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 18 Temmuz'da polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.
Kaçan sürücü ise halen yakalanamadı.
Firar eden Ünlü'nün 2 cep telefonu olduğu, birini kaçarken otomobilinin içinde bıraktığı ortaya çıktı.
Temel Ünlü'nün diğer cep telefonu ise yerine teslim olmaya gelen Mehmet Can Ç.'nin evinde bulundu.
ZANLININ YAKALANMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Aracında uyuşturucu bulunan Temel Ünlü'nün 11 suç kaydı olduğu, yakalanması için 4 eve baskın düzenlendiği öğrenildi.
Güzelgün'ün arkadaşları, kaçan zanlının yakalanması için internette bir imza kampanyası başlattı.
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