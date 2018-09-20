İstanbul Kartal’da ters yöne girerek 17 yaşındaki Elif Beyza Solmaz’ın ölümüne neden olan minibüs şoförü, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kartal Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde 30 Aralık 2017 tarihinde minibüs şoförü Mehmet Ali Demir(24), Maltepe istikametinde seyir halindeyken ters yöne girerek yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Elif Beyza Solmaz ve babası Naci Solmaz’a çarpmıştı. Kazada Elif Beyza Solmaz hayatını kaybederken, babası ise yaralanmıştı.



Olayın ardından tutuklanan minibüs şoförü Mehmet Ali Demir hakkında, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Ali Demir cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Elif Beyza Solmaz’ın ailesi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



"GÜRÜLTÜ DUYDUM, MAKTÜLÜ KALDIRIMA SIKIŞTIRMIŞTI"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Nuran Sarı, kaza anını gördüğü ve maktülü tanımadığını söyleyerek, “Kazadan çok etkilendim. Olay günü kurstan çıktım, yolun karşısına geçecektim. Büyük bir gürültü duydum. Arkamı dönüp baktığımda minibüsün yolun ortasında bulunan kaldırıma maktülü sıkıştırdığını gördüm. Minibüs ters yönden gitmekteydi” dedi.



"AİLE BİREYLERİ ÇÖKTÜ"



Bunun üzerine söz alan mağdur avukatı Tuğba Bulut Yamaç, “Sanık, ters yöne hızlı girerek suçu işlemiştir. Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum. Ayrıca müvekkillerim olayın etkisini halen atlatamamışlardır. Baba, psikolojik yönden çok nadir görülen dermatolojik bir rahatsızlığa yakalanmıştır. Ayrıca anne ve diğer aile bireyleri de psikolojik olarak çökmüştür” diyerek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.



"İBRET OLSUN DİYE ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"



Kazada hayatını kaybeden Elif Beyza Solmaz’ın annesi Elif Solmaz, “Süratli araç kullanılmasından dolayı olay meydana gelmiştir. Eşim olan mağdur da artık tek başına kıyafetlerini dahi giyip çıkartamıyor. Ailecek çok kötü durumdayız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Baba Naci Solmaz, “Minibüs şoförleri bu tarz kazalara halen sebebiyet vermektedir. İbret olsun diye sanığa üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.



Son sözü sorulan sanık Mehmet Ali Demir ise, “Ne yapsam da ailenin acısını dindiremem. Onlar beni kötü biliyorlar” diyerek pişman olduğunu söyledi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Demir’i “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 12 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, cezada indirime giderek sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, sanığın ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



